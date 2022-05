"Festejei o golo do Ricardo Horta como se tivesse sido eu"

Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Braga, após a derrota por 3-2 com o Famalicão, na 34ª e última jornada do campeonato.

Análise: "Foi um jogo em que entrámos bem, depois houve uma reação do Famalicão e tivemos dificuldade em reagir a isso, porque perdemos capacidade de pressão à frente. O jogo teve de positivo o facto de acabarmos o jogo com oito jogadores da formação. O clube está recheado de jogadores jovens talentosos."

Ricardo Horta tornou-se o melhor marcador da história do Braga: "Outro aspeto positivo foi o golo de Ricardo Horta, que entra na história do clube. Fico extremamente orgulhoso como treinador viver e estar presente neste marco histórico. Festejei o golo como se tivesse sido eu a fazer. Foi o principal momento no jogo de hoje."

Satisfação: "Fizemos uma grande segunda volta. Ganhámos em Alvalade, fomos a única equipa a ganhar ao FC Porto, ganhámos ao Benfica e, por isso, só posso estar satisfeito com a performance da equipa."



Futuro: "Na terça-feira vamos reunir com o presidente e, como adultos, vamos conversar. Não adianta tentar sacar-me nada porque tenho 56 anos e já ando nisto há muito, não vão conseguir."