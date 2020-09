Fenerbahçe avança por Fábio Martins e já conhece preço

Além do interessar ao Fenerbahçe, Fábio Martins está ainda na lista de um clube grego e de um emblema dos Emirados Árabes Unidos. Extremo treina em Braga à espera de que o futuro seja resolvido.

Apesar de não entrar nas contas de Carlos Carvalhal, Fábio Martins é um dos homens do momento do Braga. O extremo tem vários clubes interessados e o Fenerbahçe é aquele que está a demonstrar mais força para garantir o extremo, isto apesar de existirem ainda contactos de um clube grego e de um dos Emirados Árabes Unidos.

A Imprensa turca garantia na quarta-feira que o Fenerbahçe pretendia um empréstimo por um ano com cláusula de compra obrigatória, mas O JOGO sabe que a SAD arsenalista exige os cinco milhões de euros pagos de imediato e não aceita outras formas de pagamento. Tem sido, aliás, esta a resposta que António Salvador tem dado a todos os clubes que já manifestaram interesse na contratação do extremo, que brilhou na época passada com a camisola do Famalicão.

O Fenerbahçe já sabe as condições e, embora considere o valor elevado, insiste na contratação do jogador. Os turcos acreditam que a transferência pode mesmo avançar e depositam enorme confiança na Footinvest, a empresa que gere a carreira de Fábio Martins e a mesma que, em 2015, conduziu a transferência do guarda-redes Fabiano Freitas do FC Porto para Istambul.

A concretizar-se a ida para o Fenerbahçe, Fábio Martins poderá encontrar Zé Luís, avançado do FC Porto, que também é pretendido pelos turcos. Mas enquanto o futuro não está decidido, o jogador continua a manter a forma na Cidade Desportiva do Braga, na companhia dos defesas Diogo Figueiras e Diogo Viana e dos médios Assis e Xadas.