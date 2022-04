FC Porto reage à morte de Melinha e Braga responde à mensagem dos portistas

Através das redes sociais, o FC Porto lamentou a morte de Melinha, célebre adepta do Braga. O gesto mereceu resposta, através do mesmo meio, do clube bracarense.

Maria Amélia Morais, icónica adepta do Braga, faleceu esta segunda-feira, aos 86 anos. O Braga deu conta da triste notícia nas redes sociais e o FC Porto respondeu, deixando uma mensagem de condolências.

"Uma paixão tão grande por um clube deixa sempre um vazio irreparável. Sentidas condolências à família e amigos", lê-se na conta oficial dos dragões.

Em jeito de agradecimento, os arsenalistas responderam também a estas palavras com emojis de corações.