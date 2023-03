"FC Porto pode parecer animicamente mais débil, mas o Braga não pode contar com isso"

Guerreiros embalados e com visão clara do segundo lugar. Águia foi abatida e leão saiu atordoado; dragão chega avisado. Minhotos estão a dois pontos do FC Porto e ensaiam ultrapassagem para assalto a um posto direto de Champions; ânimo reforçado perante adversário que acaba de sair da Europa.

Em Braga cresce a fé na equipa de Artur Jorge, alavanca-se o sonho de um lugar direto na Champions, a reboque de uma pontuação pujante e um ataque predador, que atingiu os 54 golos em Vizela, tudo isto em apenas 24 jogos. Sobram dez jornadas que vão colocar em cheque os argumentos dos guerreiros por objetivos maiores na Liga, relativamente ao passado recente, já que os palcos da competição maior da UEFA só foram pisados em 2010/11 e 2012/13.

Depois do 3-0 ao Benfica a fechar o ano, a confiança de que este Braga tem alma e qualidades para dobrar qualquer opositor da Liga é consensual na cidade e entre as figuras maiores do clube. Valoriza-se a qualidade do elenco, o momento anímico, a busca de uma meta tão palpitante e, claro, a atmosfera como anfitrião, que tem engrandecido o Braga de Artur Jorge nos embates com os mais poderosos. O campeonato abriu, aliás, com um espetacular 3-3 diante do Sporting. Os minhotos foram apenas derrubados nos seus domínios por Chaves e Casa Pia, em duas derrotas que fizeram soar alarmes, visitar demónios nas jornadas 9 e 12. Mas, balanço feito, não desuniram os guerreiros.