"FC Porto é a equipa mais combativa deste campeonato. Temos de ter coragem"

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, na antevisão do jogo frente ao FC Porto, no domingo, às 18h00, no Estádio Municipal de Braga

Pode chegar ao segundo lugar: "Amanhã será mais um jogo, entre as dez finais que temos para o final do campeonato. É contra um adversário que está diretamente envolvido connosco naquilo que é a disputa pelos primeiros lugares, no entanto espero do lado do FC Porto uma equipa forte. Considero que este FC Porto é provavelmente a equipa mais combativa deste campeonato. Temos de ter coragem para igualar essa combatividade".

Escolhas de Roberto Martinez e Ricardo Horta de Fora: "Todos teremos de respeitar o trabalho do selecionador. O Ricardo Hora está inserido num lote de jogadores de grande qualidade. Fiquei triste por ele, obviamente, mas percebo as opções do selecionador, porque há, de facto, muita qualidade. Só nos resta enquanto estrutura fazer com que o Ricardo possa regressar brevemente à seleção".

Artur Jorge com convites da Arábia Saudita: "Não são rumores, é uma verdade. Fui convidado, mas sei o que tive que esperar para aqui chegar e quero levar este projeto até ao fim. Comprometi-me com ele, mas também comprometi os jogadores. Por isso recusei uma proposta há muito pouco tempo".