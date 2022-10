Lateral fecha o top cinco dos mais utilizados por Artur Jorge e só falhou um jogo, devido a castigo. O contrato atual termina em 2024, mas em breve, face às negociações existentes, vai ser revisto.

A relação de Fabiano com o Braga está para durar.

O defesa-direito brasileiro está de pedra e cal no onze de Artur Jorge, fazendo mesmo parte do núcleo duro do plantel em termos de utilização, e está em vias de prolongar a ligação contratual com os minhotos.