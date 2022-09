Fabiano assume dedicação máxima no Braga: "Se for preciso, eu como a relva"

Lateral direito realça que a equipa minhota "está muito focado nos seus objetivos".

Fabiano, lateral direito do Braga, concedeu este sábado uma entrevista ao canal do clube, na qual destacou o compromisso da equipa, após um excelente arranque de temporada do clube, que ocupa a vice-liderança da Liga Bwin, a dois pontos do líder Benfica, e ainda não sofreu qualquer derrota.

"As coisas estão a correr bem. A equipa está muito focada nos seus objetivos. Sabemos o que queremos e estamos muito fortes e unidos. Vamos continuar a ser um Braga forte, como o que começou o campeonato. Esta equipa entra sempre em campo para ganhar", garantiu o lateral brasileiro.

Fabiano, de 22 anos, atravessa a segunta temporada consecutiva ao serviço da equipa principal do Braga, que foi responsável pela sua vinda para o futebol europeu. Sobre isso, o lateral canarinho só conseguiu proferir palavras de apreço pelo clube.

"Se for preciso comer a relva, eu como a relva. Estou a crescer com o mister Artur Jorge, com quem aprendi e evoluí muito desde os sub-19. Estou feliz por chegar aqui e poder ajudar a minha família", concluiu.