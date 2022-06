Extremo espanhol Álex Baena interessa ao Braga

Fez 45 jogos pelo Girona e marcou cinco golos. Pertence aos quadros do Villarreal

Álex Baena, internacional sub-21 de Espanha, interessa ao Braga, segundo apurou O JOGO junto de fonte do Villarreal.

O extremo-esquerdo, 20 anos, jogou na última época no Girona, da segunda divisão espanhola, mas pertence aos quadros do Villarreal, clube com o qual tem contrato até 2025. Pelo Girona fez 45 jogos, marcou cinco golos e realizou sete assistências.

Baena, que também pode ser utilizado como médio-ofensivo, está avaliado em 2,5 milhões de euros no Transfermarkt.