"Expulsões dos treinadores? Era escusado, os árbitros têm de perceber..."

João Mário, adjunto de Carlos Carvalhal, fez uma rápida análise à final da Taça da Liga, que o Sporting venceu, na zona de entrevistas rápidas.

Análise do jogo: "Penso que foi um bom jogo, diferente na primeira parte, um relvado impraticável para se jogar futebol, com o Braga sempre por cima, O Braga demonstrou toda a sua categoria, empenho e dedicação, só temos de estar orgulhosos pelos jogadores, que deram tudo. Temos uma equipa que vai lutar por tudo, com estes campeões. Vamos continuar na senda das vitórias."

Justiça do resultado: "Penso que seria mais justo o empate [nos 90 minutos], o Braga mostrou um jogo largo, o Sporting limitou-se a defender e a sair em contra-ataque, conseguimos ter os centrais a jogar no meio-campo na segunda parte. Estivemos sempre em cima do Sporting no segundo tempo. Duas equipas a baterem-se muito bem. Tivemos azar em não fazer o golo do empate. Fizemos muito por isso."

Expulsões dos treinadores: "Não sei, não entendi, isto é uma festa do futebol, os treinadores estão na sua emoção, os árbitros têm de perceber isto, era escusado uma coisa destas para o espetáculo do futebol. Era escusado estragar a festa, era escusado fazer isto."

Olhar para o futuro: "Temos um grupo muito forte, amanhã já estarão a pensar no futuro. Só temos de estar orgulhosos deste grupo, vamos lutar sempre por tudo nas frentes em que estamos envolvidos."