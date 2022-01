"Expulsão de Carlos Carvalhal? Os árbitros têm de ter mais calma"

João Mário, adjunto do Braga, falou no final do jogo com o Marítimo, que terminou com a vitória dos insulares, por 1-0.

Derrota injusta: "Penso que é uma injustiça. O Braga fez tudo para ganhar. Teve o domínio total do jogo, tivemos imensas oportunidades, mais na primeira parte. Fizemos o que tínhamos de fazer, metemos os avançados, jogámos pelas alas, rematámos, não tivemos a felicidade de fazer um golo, que o Marítimo teve na única vez que foi à baliza. É o futebol, mas é injusto. Estamos desiludidos, só tínhamos perdido aqui com o Sporting. O grupo esforçou-se, lutou. Tenho a certeza absoluta que estarão inteiros novamente, este grupo merece e agora é trabalhar para ganhar jogos. Este grupo dá a volta rapidamente. Vamos em frente."



O que faltou: "Penso que nós lutámos, fizemos de tudo, o Braga teve o domínio do jogo. Na parte final arriscámos mais, mas é um risco calculado. Foi total felicidade do Marítimo, que se defendeu muito bem, fechou a largura e a profundidade. Não nos faltou nada. É difícil jogar contra 11 jogadores à frente da baliza. O espaço é limitado, tínhamos de fazer golo, não fizemos e temos de seguir em frente. Vamos dar a volta à situação."



Juventude da equipa: "Os jovens estão preparados, são competitivos. Quem joga no Braga tem de ter mentalidade ganhadora. Os miúdos já vêm com essa mentalidade. Penso que não é isso que faz com que as coisas não aconteçam. Estamos num espírito ganhador. Foi pena, faltou a calma e a felicidade na finalização. O Marítimo foi feliz."



Expulsão do treinador: "O Carlos [Carvalhal] simplesmente disse ao árbitro para dividir o jogo. [Os árbitros] Têm de ter mais calma, não podem ser os protagonistas do jogo. Tem de ter mais calma ao ir aos bancos. Eu ouvi, não foi mais do que isso. Precisamos de ter calma, os árbitros precisam de apitar o menos possível. Esses é que são os grandes árbitros."