Explorar as laterais e a meia distância: a receita para o Braga vencer o St. Gilloise

O "bloco baixo" do Saint-Gilloise, sempre muito compacto, será um duro teste à capacidade ofensiva do Braga. A solução, segundo Leandro Morais, passará pelos corredores e pela meia distância.

De volta amanhã à Liga Europa, o Braga terá de se preparar para um desgastante jogo de paciência. Quarto classificado na liga belga e a partilhar a liderança do Grupo D com os minhotos, o Union St. Gilloise assenta o seu futebol em estruturas defensivas bem fechadas e fá-lo normalmente com cinco jogadores agressivos no desarme, abordando a baliza adversária preferencialmente através de "bolas longas" para avançados de grande compleição física.