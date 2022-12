"Exigência de Salvador é um bom combustível. Com ele, o Braga tornou-se um clube grande"

Wilson Eduardo entende que a conversa do presidente no balneário, na sequência do desaire em Alvalade, foi oportuna e tem a certeza de que a equipa vai levantar-se rapidamente. Atento ao trajeto do Braga, o avançado do Alanyaspor relativiza a goleada imposta pelo Sporting e dá conta de uma época globalmente positiva, com a equipa a manter-se num dos lugares da Champions.

A frustração de uma derrota e as chamadas de atenção de António Salvador costumam ser uma mistura explosiva para o Braga, com efeitos positivos. Wilson Eduardo, ex-jogador dos arsenalistas, não tem dúvidas de que a goleada sofrida em Alvalade "custou muito" e tem a certeza de que o presidente passou a mensagem adequada na conversa que teve com o grupo no balneário, logo após o jogo com o Sporting.

"A exigência de António Salvador é um bom combustível. Com ele, o Braga tornou-se um clube grande, a ganhar taças e a andar regularmente nos primeiros lugares. A equipa segue atualmente em terceiro no campeonato, que dará acesso na próxima época a pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, pelo que é muito importante que o presidente mantenha a exigência", considerou o avançado do Alanyaspor, ressalvando que o líder dos minhotos "vai quase sempre ao balneário após os jogos, seja em derrotas ou em vitórias."