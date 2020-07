Ex-FC Porto André Castro reforça o Braga, Al Musrati a caminho

Médio português está de volta à Liga após sete épocas na Turquia. Líbio é um pedido de Carvalhal.

O Braga assegurou na segunda-feira a contratação de André Castro, médio português que estava no Goztepe, da Turquia, e também acelerou a aquisição de Al Musrati, médio que terminou a ligação ao Vitória, que por sua vez o emprestara ao Rio Ave.

O líbio é um pedido de Carvalhal e, atendendo à evolução das negociações, está muito perto de assinar pelos arsenalistas num negócio a custo zero.

André Castro, de 32 anos, assinou um contrato de duas temporadas com os bracarenses depois de ter terminado a ligação ao Goztepe, da Turquia. O jogador, que passou as últimas sete épocas no campeonato turco (atuou também no Kasimpasa), está assim de regresso a Portugal, onde jogou no FC Porto (três vezes campeão nacional, uma Taça de Portugal e uma Liga Europa, esta frente ao Braga) e no Olhanense (cedido pelos dragões). O Braga tinha a concorrência do Vitória, que também estava interessado no médio.

Com as entradas de André Castro (é mais um 8, embora possa também ser 6) e Al Musrati, fica preenchida a vaga deixada em aberto pela partida de Palhinha, o que significa por outro lado que caiu o negócio de Piris da Motta, do Flamengo.