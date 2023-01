Ex-Braga e Vitória destaca Abel Ruiz: "Era o momento dele e matou o jogo"

Silva, antigo avançado dos arsenalistas e do Vitória, considera que foi o rendimento estratosférico do internacional espanhol que pesou no dérbi minhoto na Taça de Portugal. Ruiz já vai em sete golos e cinco assistências. A atravessar o melhor momento da época e a caminho da melhor campanha desde que chegou a Braga, Abel Ruiz apareceu quando a equipa mais precisava para seguir em frente na Taça de Portugal.

Abel Ruiz é o homem do momento do Braga, tendo sido decisivo na vitória (3-2) que garantiu a passagem aos quartos-de-final da Taça de Portugal. O avançado espanhol marcou dois golos no espaço de cinco minutos, intervalados por outro de Vitinha, dando seguimento à excelente fase que atravessa.

Nos últimos cinco jogos, Abel Ruiz marcou quatro golos (Paços de Ferreira e Benfica, além de ter bisado contra o Vitória) e fez duas assistências. Contra o Santa Clara, esteve ainda diretamente ligado a mais dois golos, que surgiram depois de remates que efetuou. Com sete golos e cinco assistências esta época, caminha para superar a sua melhor temporada em Portugal, realizada em 2020/21, altura em que marcou 11 golos e fez seis assistências.