Eventual regresso de Yan Couto ao Braga pode travar inclusão de Zé Carlos

SAD tenta um novo empréstimo do lateral brasileiro e só avançará para a incorporação do português como alternativa. Regresso de Yan Couto à Pedreira poderá ser mais duradouro se o Manchester City aceitar cedê-lo com opção de compra. As conversações arrastam-se, com o tempo a jogar, para já, a favor de Zé Carlos.

A continuidade de Yan Couto é um dos dossiês prioritários da SAD do Braga na construção do plantel para a próxima época. O lateral-direito já foi devolvido ao Manchester City, mas os minhotos querem-no de volta e apostam num novo empréstimo, desta vez com opção de compra do passe fixada.

É uma operação difícil, estando dependente do seu desfecho o futuro de Zé Carlos, valorizado de uma época de empréstimo ao Gil Vicente. Confrontado com uma proposta semelhante no verão passado, o clube inglês só aceitou ceder Couto sem cláusula de aquisição dos direitos económicos e agora pediu tempo para ponderar bem a pretensão dos bracarenses, sabendo-se que o próprio jovem defesa de 19 anos também já manifestou o desejo de regressar à Pedreira, depois de se ter imposto na equipa comandada por Carlos Carvalhal.