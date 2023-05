Declarações de Artur Jorge após o Benfica-Braga (1-0) da 31ª jornada da Liga Bwin

Faltou ambição e coragem? "Depende do que considerar que é ambição e coragem. A equipa portou-se lindamente dentro do que foi o plano desenhado. Todos os jogadores. Estou satisfeito com o que fizeram dentro da missão que atribuímos a cada um deles. Se queriam ou se podíamos vir aqui jogar com dois ou três avançados, metidos dentro da área contrária? Talvez. Mas, se calhar, seria um risco, porque precisávamos de ser sólidos defensivamente para continuarmos a depender de nós próprios e a disputar o jogo até ao fim. Dessa forma, no plano traçado, só falhou a eficácia para podermos fazer golos. Mas não me parece que isso belisque a exibição. Defendo a nossa estratégia, que só não digo que executámos na perfeição, porque não levámos pontos".

O Braga está fora da luta pelo título? "Não. A nossa luta continua. Temos mais três finais pela frente. Queremos ganhar já na próxima jornada ao Santa Clara, porque temos ainda muita coisa a conquistar. Temos em aberto os nossos objetivos, a final da Taça de Portugal... Este jogo não pode beliscar em nada aquilo que é a campanha que fizemos até então. É um resultado que não queríamos, mas é apenas e só um jogo. Temos feito uma campanha bastante e continuaremos em busca de mais. Isso passa por vencermos os três jogos que faltam no campeonato".

Luta pelo título: "Nunca disse que estávamos a lutar pelo título. Sobre isso estou à vontade. Eu quero o Braga campeão, mas há que haver contenção nas expetativas. Não nos podem obrigar a ser candidatos. Não perdemos nada, estamos em busca do nosso caminho. Queremos fechar o terceiro lugar para perceber se podemos chegar mais à frente. Não há desacordo entre o treinador e os adeptos, temos tido resultados que ultrapassam a história do Braga. Não falta ambição, mas temos de ter passos sustentados. Estamos em terceiro lugar e, para queremos mais, temos de ambicionar chegar ao segundo ou ao primeiro. No entanto, sabemos, e sempre o disse, que não dependíamos de nós. Este jogo aumenta a distância que teríamos para o primeiro, mas temos de ter o equilíbrio necessário que queremos garantir o top 3. É essa a ambição que temos desde o início da temporada, não deixando de querer ganhar todos os jogos que temos pela frente. Este passava por isso. O que este jogo nos tira é aumentar a distância para o primeiro, mas não deixa de ser para nós um resultado que não queríamos, que não belisca a campanha que temos feito, porque não podemos ficar a olhar para um desafio e jogo só que possa condicionar o trajeto".

