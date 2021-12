Dirigente do Flamengo aborda eventual interesse do clube no treinador do Braga.

Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, falou sobre um possível regresso de Jesus depois da reeleição de Rodolfo Landim na presidência, mas também foi questionado sobre Carvalhal.

O atual treinador do Braga tem sido, com insistência, um dos nomes apontados ao comando técnico do clube brasileiro, tendo o dirigente explicado que manteve contactos, mas não agora.

"Eu já tive contactos com o Carvalhal há quase um ano, não agora. Assim como outros técnicos Carvalhal tem contrato. Essa janela [de mercado] é um pouco diferente, ainda está toda a gente com contrato, não é o final de temporada", declarou Marcos Braz.

Recorde-se que o próprio Carvalhal comentou o eventual interesse do Flamengo na antevisão ao encontro com o Estoril, que se joga às 20h30 deste domingo.