Estoril estipula preço do avançado João Carlos

Avançado brasileiro é cobiçado, após temporada goleadora no empréstimo à Académica.

João Carlos esteve cedido à Académica na última temporada e, com 17 golos marcados, mostrou-se aos responsáveis do Estoril, bem com a outros clubes. Prova disso, tal como O JOGO já noticiou, o avançado brasileiro, de 27 anos, já recebeu abordagens do Fenerbahçe (Turquia) e do Troyes (França), clubes que podem apresentar propostas em breve.

Ciente de que o jogador está a ser cobiçado, O JOGO apurou que a SAD canarinha já fixou um valor para uma eventual transferência: 1,5 milhões de euros. João Carlos tem contrato com o Estoril até 2024.