"Estarmos no segundo lugar à 10.ª jornada é muito gratificante e motivo de orgulho"

Artur Jorge, treinador do Braga

Redação com Lusa

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, após a vitória por 2-0 no terreno do Estoril, para a 10.ª jornada da Liga Bwin.

Análise ao jogo: "Fomos uma equipa muito sólida, que procurou ser sempre competente em todos os momentos. Foi uma vitória muito importante e justa. Fomos equilibrados e conseguimos, na primeira parte, concretizar as oportunidades que tivemos. Fizemos tudo o que nos era possível fazer e nos era exigido, para levar os três pontos."

Segundo lugar: "Queríamos somar três pontos, partilhar novamente o segundo lugar, e, à 10.ª jornada, estarmos nesta posição é muito gratificante e motivo de orgulho. Mas são apenas mais três pontos e que não alteram o nosso rumo, que passa por ser melhor do que o adversário a cada um dos jogos."

Golaço de Vitinha: "A finalização do Vitinha é o terminar de uma jogada bem conseguida. A finalização, para além de eficaz, é bonita, e materializou a nossa qualidade em jogo naquela altura."