Paulo Oliveira (à direita), jogador do Braga

Paulo Oliveira, defesa-central do Braga que já participou em 12 jogos contra o Vitória de Guimarães, grande rival do Minho, promete dar "uma boa resposta" depois da eliminação da Conference League.

Depois de ter sido titular em Florença, contra a Fiorentina, jogo que ditou o afastamento do Braga da Conference League, Paulo Oliveira poderá, segunda-feira, participar pela 13.ª vez num dérbi minhoto. O central, que representa os bracarenses pela segunda época seguida, fez oito jogos contra o V. Guimarães (cinco pelo Braga e três pelo Sporting). Pela equipa rival, onde fez parte da formação - começou nos iniciados, proveniente do Famalicão -, participou em quatro partidas.

O jogador que representou as duas equipas defende que, num jogo especial como o de segunda-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, o Braga terá de estar ao seu "melhor nível para somar os três pontos".

Depois da derrota, pelo Braga, em fevereiro deste ano, e do empate como jogador do Sporting, em novembro de 2014, o central vai tentar sair vitorioso de Guimarães pela primeira vez no jogo que encerra a 22.ª jornada.

"Triste" por não ter ganho em Florença e por não atingir o objetivo de seguir em frente nas provas europeias, Paulo Oliveira deu alguns exemplos da capacidade da sua equipa em ultrapassar momentos adversos.

"Esta época já levámos alguns socos no estômago, mas temos dado boas respostas", afirmou, recordando o jogo da Taça de Portugal, um dos dois confrontos com o Vitória desta temporada. "Demos a volta ao resultado em cinco minutos, estávamos a perder 2-0 com o Vitória e virámos para 3-2", lembrou.

Pela experiência que tem, Paulo Oliveira defendeu que "a classificação vale pouco nos dérbis". "É um jogo único, especial e um pouco diferente. Temos de estar ao nosso melhor nível, porque sabemos que será muito competitivo. Só um Braga no seu melhor conseguirá somar os três pontos", assumiu Oliveira.