Redação com Lusa

Artur Jorge "desiludido" quer voltar aos triunfos diante do "melhor Arouca de sempre".

Artur Jorge assumiu, este sábado, a desilusão pela goleada sofrida em casa com a Fiorentina, mas frisou a ambição do Braga em vencer na receção ao Arouca, no domingo, na 21.ª jornada da I Liga.

Os bracarenses saíram vergados a uma pesada derrota no seu reduto, por 4-0, na quinta-feira, diante da Fiorentina, hipotecando praticamente a passagem aos oitavos de final da Liga Conferência Europa, e defrontam já no domingo o Arouca, que o técnico considera ser o "melhor de sempre".

"Espero um jogo bastante difícil diante do melhor Arouca de sempre, tendo em conta o que tem feito na I Liga. Temos que estar preparados para ter pela frente uma equipa muito competente, que está a fazer uma campanha muito boa e que respeitamos muito. Está num momento forte, em crescendo, e valorizamos isso. Mas queremos regressar às vitórias e somar mais três pontos", disse.

O treinador confessou-se "desiludido" pela derrota pesada com a Fiorentina, por "não ter correspondido às expectativas dos adeptos".

"Esta é uma equipa que tem um grande caráter, nunca se entrega a nada. Fazendo uma análise fria aos três resultados desnivelados [4-0 com a Fiorentina e dois 5-0 com o Sporting, na Taça da Liga e campeonato], há um elemento comum, que é termos ficado com menos um jogador [na Taça da Liga não houve] e, mesmo assim, a equipa procurou sempre a baliza adversária, porque temos a equipa montada dessa forma", disse.

Apelando à "consistência e equilíbrio" da equipa, Artur Jorge lembrou que essa forma de jogar "tem levado ao sucesso, com jogos ganhos no último minuto, e é demonstrativa do caráter da equipa".

"Mesmo a perder por 1-0, a equipa nunca se remeteu lá atrás, os jogadores não gostam disso e não têm essas características. Estou desiludido pelo resultado e pelo que aconteceu, mas estamos animicamente fortes e unidos com um objetivo comum", disse.

Os defesas centrais Tormena, expulso no início da segunda parte com a Fiorentina, e Niakaté, com uma exibição infeliz, ligado diretamente ao quarto golo, foram alvo de crítica generalizada, mas o treinador preferiu frisar que faz a análise dos jogos pelo coletivo.

"Desvalorizo como sempre o que possa ser uma prestação menos conseguida, algum erro individual que possa causar golos ao adversário e, até, alguns resultados. A apreciação é coletiva", disse.

Apesar disso, Artur Jorge revelou ter tido uma conversa com Niakaté, até por ser um jogador que chegou este ano a Braga, disse.

"Não foi um jogo conseguido da parte dele, ele é o primeiro a assumir isso, porque tem capacidade de autoanálise. Dei conselhos que lhe possam ser úteis para que ele possa regressar a exibições de grande nível. É um jogador em quem acreditamos", disse.

Al Musrati, que saiu tocado do jogo com os transalpinos, está recuperado e apto para o jogo com os arouquenses, revelou o técnico.

Braga, terceiro classificado, com 46 pontos, e Arouca, sétimo, com 30, defrontam-se a partir das 18:00 de domingo, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.