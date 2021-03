Espanhóis recordam palavras de Carvalhal e destacam trabalho no Braga

Edição online do jornal Marca lembra entrevista do treinador à agência EFE.

O jornal Marca recorda esta terça-feira uma entrevista de Carlos Carvalhal à agência EFE para elogiar o trabalho desenvolvido pelo treinador e pelo emblema minhoto, que "com o seu jogo ofensivo e organização tática saiu esta temporada ao assalto dos grandes de Portugal, com uma filosofia de "jogo a jogo" - palavras do técnico - com a qual não se põe limites e que já o colocou em segundo na Liga", de acordo com o diário desportivo espanhol.

A edição online do jornal Marca lembra as palavras do treinador português: "Ir jogo a jogo, colocar à prova os nossos limites e não colocar em nós uma meta, mas fazer o melhor possível", referiu Carvalhal, em dezembro de 2020.

O jornal Marca destaca ainda o caminho dos arsenalistas esta temporada.

"Com 21 jornadas disputadas, os minhotos são segundos com 46 pontos e estão à frente tanto de FC Porto (45) como de Benfica (42). Na Taça da Liga chegaram à final, embora a tenham perdido com os leões, e na Taça de Portugal estão a jogar as meias-finais com o FC Porto. O seu caminho terminou na Liga Europa, onde acaba de cair nos 16 avos de final contra a Roma, se bem que deixou muito boas sensações na fase de grupos, com quatro vitórias e 14 golos", pode ler-se.