Esgaio seguido pelo campeão francês: Lille dá argumento ao Braga

Lille tem o defesa referenciado e esse é mais um argumento para Salvador não baixar dos oito milhões, o valor pedido ao Sporting

Ricardo Esgaio está no radar do Lille, que tem o defesa do Braga identificado como alvo se tiver que ir ao mercado para compensar a saída do turco Zeki Çelik, que, por sua vez, interessa aos italianos do Inter de Milão. A menos de uma semana do arranque dos trabalhos da equipa arsenalista, Esgaio continua a ser um dos nomes que mais tem agitado o mercado e, nessa medida, não é presença garantida no plantel que irá atacar a época 2021/22.

O campeão francês tem Esgaio referenciado desde o último mercado de transferências, em janeiro, tendo observado o jogador em diversos jogos, para lá de ter perguntado sobre as condições de um eventual negócio. Também por isso, o recente interesse do Lille no defesa não apanhou o Braga de surpresa, embora o negócio só seja possível se o internacional turco Zeki Çelik for transferido para o Inter de Milão. De acordo com as últimas notícias relacionadas com o campeão francês, Çelik está a ser fortemente assediado pelo campeão italiano e, por isso, o Lille já identificou potenciais sucessores do defesa turco, sendo nesse ponto que surge o nome de Esgaio como alvo.

Com 28 anos, o defesa do Braga é um jogador com mercado e que, na ótica de António Salvador, poderá render oito milhões de euros, respeitantes a 80 por cento dos direitos económicos.

Como se sabe, esse foi o valor pedido pelo Braga ao Sporting para deixar rumar Esgaio para Alvalade, um negócio que já conheceu avanços e recuos, mas que, até ao momento, não foi concluído. De acordo com as últimas informações, o clube leonino não foi além de uma oferta de cinco milhões de euros, proposta que o presidente minhoto declinou. O negócio ficou, posteriormente, num impasse, o que não quer dizer que o Sporting tenha saído da corrida. Seja como for, de acordo com fonte consultada por O JOGO, o Braga não vai aceitar vender Esgaio por menos de oito milhões.

Há também outra questão a considerar se Esgaio for transferido na próxima janela de movimentos. Apesar de o Braga já ter assegurado a contratação do irmão, Tiago Esgaio (ex-Belenenses), é praticamente certo que irá fazer uma nova abordagem ao mercado para contratar um defesa-direito com capacidade para se impor facilmente no onze. Isto porque Tiago Esgaio é visto como um jogador que ainda necessita de evoluir e que, por enquanto, não oferece o mesmo nível competitivo do irmão.