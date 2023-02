"Erro de Niakaté? Ele foi primeiro a ter essa capacidade de autoanálise"

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, na antevisão ao jogo com o Arouca, agendado para as 18h00 de domingo.

Expectativas: "Jogo bastante difícil, pela que tem feito, o Arouca é uma equipa muito competente uma campanha muito boa. Regressar às vitórias como um único objetivo de poder voltar a ganhar, e continuar o que é o nosso campeonato e podermos para somar mais três pontos naquilo que e o nosso percurso."

Desgaste físico e anímico: "É uma tarefa que temos vindo a desenvolver já há alguns tempos, temos um ciclo de jogos e temos de estar capacitados e teremos, seguramente, amanhã, um Braga forte, capaz de lutar pela vitória, motivado por aquilo que é voltar a ganhar e continuar o nosso percurso no campeonato somando mais esses três pontos."

O que o desiludiu mais no jogo com Fiorentina? "Desiludiu-me, acima de tudo, não ter correspondido as expectativas dos meus adeptos, eu explico isso desta forma, é uma análise de treinador esta é uma equipa que tem um grande caráter e nunca se entrega a nada, basta-nos fazer uma análise cuidada e fria sobre três resultados que foram para nós desnivelados, dois no campeonato e mais este na Liga Conferência o fator comum é o ficamos com menos um jogador e mesmo assim a equipa continua quer procurar a baliza contrária, isto faz parte da personalidade dos meus jogadores, temos a equipa montada desta forma, que nunca se entrega a nada menos com um jogador, obviamente que isto na maior parte das vezes nos tem levado ao sucesso, e falo de sucesso de em jogos que ganhámos pela intensidade, e dos que ganhámos no último minuto, portanto tudo isto é demonstrativo do caráter da equipa e enquanto treinador tenho de perceber o porquê destas coisas acontecerem e poder partilhar convosco o que é a minha análise. No momento em que ficamos com menos um estávamos a perder por 1-0 e a equipa nunca se remeteu lá atrás, não temos jogadores com estas características, nem gostam, queremos e podemos mesmo nessas circunstâncias ir em busca da vitória, voltados e animicamente fortes e capazes de voltar a falar da coragem da equipa e a forte união que todos têm entre si, objetivo comum: estaremos como novos para poder demonstrar que os objetivos continuam para nos bem vivos."

Armando evangelista fala nas reações do Braga às derrotas pesadas: "Nós não perdemos para reagir, prefiro falar em consistência, daquilo que é o equilíbrio, teremos seguramente um Braga capaz e forte para poder discutir a vitória com esse objetivo em mente, todos nos somos capazes de analisar o nosso percurso, valorizar o que tem de ser valorizado o que temos conseguido e, terminado esse momento, virar atenções e olhar de frente com muita determinação e ambição para o passo seguinte, estamos determinados e respeitando muito o adversário que está num momento forte e em crescendo, valorizamos isso mas temos de olhar para aquilo que podemos e devemos fazer, precisaremos e dependeremos sempre daquilo que podemos dar ao jogo."

Que palavra para Tormena e Niakaté: "Tive uma conversa como sempre com todos os meus jogadores para analisarmos jogo anterior e podermos ter a capacidade de olhar para aquilo que fizemos e o que devíamos ter feito. Entendo que isto são resultados de equipa, ganhamos e perdemos enquanto equipa, desvalorizo o que possa ser prestação menos conseguida ou algum erro individual que possa causar golos do adversário e até resultados, mas a preocupação é sempre discutir de forma coletiva aquilo que nós fazemos. Confidenciar a apenas porque é um jogador que chegou este ano e tenho feito isto com muitos outros para acrescentar valor ao que possa ser a sua mais-valia e poder fazer ver ao Siko Niakaté que, de facto, não foi jogo bem conseguido da parte dele, aliás ele foi primeiro a ter essa capacidade de autoanálise, nós gostamos de nos relacionar desta forma em que ninguém se esconde de nada e nem de ninguém e poder aconselhar ou ter alguma palavra que lhe possa ser útil para possa ter exibições de grande nível, como já teve, porque é um jogador em que acreditamos. Temos o o cuidado de olhar para isto como resultados de equipa e não de uma peça só."