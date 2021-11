Carlos Carvalhal e a sua equipa técnica fizeram na manhã desta quarta-feira um passeio matinal pela cidade dinamarquesa de Herning, onde defrontará o Midtjylland, em jogo agendado para as 17h45 no qual o Braga tentará garantir a qualificação para os oitavos de final da Liga Europa. Os jogadores ficaram no hotel. Ora veja.

No edifício da câmara municipal, existem um placard eletrónico a anunciar o encontro desta quarta-feira: