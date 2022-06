Época de 2021/22 vale a Ricardo Horta lugar no onze da Liga Bwin

Na sexta temporada ao serviço do Braga, na qual se tornou no melhor marcador de sempre do emblema minhoto, o capitão participou em 32 jogos

Depois de ter sido anunciado Darwin, que na temporada passada destacou-se no Benfica - o que lhe valeu a mudança para o Liverpool -, agora é Ricardo Horta a figurar entre os avançados do melhor onze da Liga Bwin 2021/22.

Recorde-se que os resultados contabilizam as votações dos treinadores e capitães das 18 equipas da Liga Bwin.

Na sexta temporada ao serviço do Braga, na qual se tornou no melhor marcador de sempre do emblema minhoto, o capitão participou em 32 encontros na competição, totalizando 3016 minutos, tendo somado 19 golos e cinco assistências.

O melhor onze da Liga Bwin é composto, até ao momento, por Diogo Costa (FC Porto), Porro (Sporting), Mbemba (FC Porto), Pepe (FC Porto) e Matheus Reis (Sporting); Vitinha (FC Porto), Otávio (FC Porto) e Matheus Nunes (Sporting); Darwin (Benfica) e Ricardo Horta (Braga).