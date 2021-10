Época 2020/21 da SAD do Braga com prejuízos de 1,9 milhões de euros

António Slavador, presidente do Braga

SAD do Braga contava apresentar um resultado líquido negativo de 2,6 milhões, por isso falou em expectativas superadas. Remunerações do pessoal subiram para 16,5 milhões de euros.

O Relatório e Contas da SAD do Braga relativo à época 2020/21 foi esta segunda-feira divulgado e apresenta um resultado líquido negativo de 1,9 milhões de euros, sendo que a administração da sociedade desportiva faz notar que o desfecho foi melhor do que o esperado, uma vez que a previsão apontava para prejuízos de 2,6 milhões de euros. A transferência de Ricardo Esgaio para o Sporting, que valeu um encaixe de 5,5 milhões de euros, não entrou ainda nas contas.

No último exercício financeiro, recorde-se, a SAD arsenalista tinha apresentado lucros recorde de 22 milhões de euros, o montante mais avultado da história do clube.

A SAD gerou rendimentos de 22,3 milhões de euros decorrentes de operações com jogadores e as remunerações do pessoal situaram-se nos 16,5 milhões de euros, uma subida em relação à época anterior (13 milhões de euros).

O passivo diminuiu seis por cento, recuando para 54,5 milhões de euros.

O exercício financeiro será submetido a aprovação dos acionistas em Assembleia Geral a realizar no próximo dia 26 de outubro de 2021, às 18 horas, no Auditório do Estádio Municipal de Braga.