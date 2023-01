Minuto 80: 1-2. Abel Ruiz reduz! Cruzamento de Victor Gómez a passar por todos e a chegar ao avançado espanhol, que em frente a Celton Biai não vacilou. O guarda-redes do Vitória ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o golo. Minuto 82: golaço! Vitinha, a receber um passe de calcanhar de Banza com um pé e a rematar com o outro sem deixar a bola cair! A bola só parou mesmo no fundo das redes. 2-2. Minuto 85: jogo de loucos! Bis de Abel Ruiz, a concluir uma jogada de insistência, e o Braga passa para a frente do marcador. 3-2.