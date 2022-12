Entrada da Qatar Sports Investments não altera CA da SAD do Braga

Condições da transferência das ações da Olivedesportos para fundo do Catar foram satisfeitas

A entrada da (QSI) no capital social do Braga já foi consumada, segundo um comunicado da SAD arsenalista à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A QSI passa a controlar 21,67 por cento das ações da SAD, parcela adquirida à Olivedesportos. Por enquanto, e segundo foi possível apurar, não está prevista qualquer alteração no Conselho de Administração da SAD para já.

Certo é que Antero Henrique, diretor-desportivo da Liga do Catar e com responsabilidades na QSI, proprietária do PSG, vai trabalhar de perto com o Braga, de acordo com Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube francês.

"Mais se esclarece que, conforme informação prestada pela Qatar Sports Investments, os direitos de voto acima referidos continuam a ser também imputáveis ao Estado do Qatar, enquanto entidade com poder de controle da Qatar Sports Investments, nos termos do n.º 1, alínea b), do artigo 20.º do CVM [Código dos Valores Mobiliários]", lê-se no comunicado enviado à CMVM. A QSI é agora o segundo maior acionista da SAD, atrás do próprio clube, que detém 36,98 %.

Leia também Cristiano Ronaldo Notícia em Inglaterra: Chelsea pondera contratar Ronaldo e João Félix Após ter sido associado aos blues no verão passado, a lesão grave do avançado Armando Broja terá feito o Chelsea voltar a considerar a contratação de Cristiano Ronaldo, sendo que um empréstimo com opção de compra de João Félix também será um dos cenários em cima da mesa.