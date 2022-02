Empréstimo com opção de quatro milhões: Braga tem Bruno Viana quase resolvido

Central prestes a prosseguir a carreira no campeonato russo.

O futuro de Bruno Viana deverá passar pelo Khimki, atual último classificado da principal liga da Rússia. O clube está em conversações avançadas com a SAD do Braga, tudo apontando para que o central seja emprestado até ao fim da temporada, com opção de compra fixada em quatro milhões de euros.

Dispensado há um ano por Carlos Carvalhal, o jogador brasileiro rodou no Flamengo e acabou devolvido, com o clube carioca a prescindir de acionar a opção de compra. Já o central David Carmo voltou a alinhar ontem pelos sub-23, frente ao Benfica.