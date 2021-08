Médio chega proveniente do Benfica. Nome do jogador já consta da lista de inscrições da Liga.

De Lisboa para o Minho. Chiquinho vai jogar no Sporting de Braga, por empréstimo, confirmou o clube bracarense no seu site oficial.

O médio português chega à Pedreira por empréstimo do Benfica, depois de ver o seu espaço na equipa ainda mais reduzido com as contratações de João Mário e de Radonjic.

Este é um regresso de Chiquinho ao Minho. Em 2018/2019, antes de voltar de vez ao Benfica, o centrocampista brilhou no Moreirense. Atuou ainda no Leixões, no Gondomar, na Académica e nos croatas do Lokomotiva.