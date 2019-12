Emblemas árabes de olho num avançado do Braga

Wilson Eduardo é pretendido por clubes do Médio Oriente e pode deixar os arsenalistas já na reabertura de mercado

Wilson Eduardo tem fortes possibilidades de sair do Braga já no início do próximo ano. O JOGO sabe que o avançado está recetivo a aceitar uma das várias propostas que recebeu, durante as últimas semanas, provenientes de clubes do Médio Oriente, existindo também abertura total da SAD para negociar.

O avançado, de 29 anos, está a poucos meses de terminar a ligação contratual ao Braga, pelo que entende estar na altura certa para fazer um bom contrato, o melhor da carreira, que é algo que lhe oferecem no Médio Oriente.

Tendo em conta o atual impasse nas negociações para uma possível renovação, a SAD do Braga, que detém 55 por cento do passe do jogador, também encara com naturalidade a possibilidade de garantir um encaixe financeiro com a venda do internacional angolano no início do ano. Isto porque existe a possibilidade de Wilson Eduardo sair no final da época a custo zero - aliás, o avançado está a poucos dias de ficar livre para assinar contrato com outro clube.

No entanto, qualquer que seja o desfecho deste caso, será sempre depois de estabelecido um acordo entre as duas partes, até porque Wilson Eduardo, que é um dos capitães de equipa, não pretende beliscar a excelente relação que mantém com a estrutura da SAD, em especial com o seu presidente, António Salvador.

De resto, Wilson é um dos jogadores com mais anos de clube no atual plantel (chegou em 2015 e está a cumprir a quinta época) e o segundo com mais jogos realizados pelo Braga (145), atrás apenas de Ricardo Horta (159). Esta temporada, o avançado participou em 21 dos 30 jogos da equipa, ainda que só tenha sido titular em 10 ocasiões.

Mesmo assim, já marcou oito golos, repartidos por todas as competições em que o Braga participou: campeonato (3 golos), Liga Europa (2), Taça de Portugal (2) e ainda Taça da Liga (1).

