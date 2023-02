O jornal AS publicou, no site, o vídeo do golo de Abel Ruiz que inaugurou o Braga-Arouca, este domingo. A publicação diz que se trata de um "golaço de muita classe do avançado mais parecido a Benzema que Espanha tem". O francês Benzema, recorde-se, joga no Real Madrid.

Abel Ruiz, de 23 anos, tem duas internacionalizações pela Roja: na qualificação para o Mundial'2022, frente à Geórgia, fez 90 minutos na vitória por 4-0, a 5 de setembro de 2021; num amigável diante da Lituânia, que a Espanha venceu por 4-0, alinhou durante 90 minutos, a 8 de junho.

Veja aqui o golo: