Carvalhal depois da vitória em Vizela: "É justo dizer que também tivemos a sorte do jogo"

Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Braga, no final do encontro com o Vizela (0-1)

Jogo e reação à vitória: "Foi um jogo em que os meus jogadores foram bravos, num contexto difícil depois do jogo de quinta-feira. Hoje, sobressaiu a coesão e a entreajuda principalmente depois da expulsão. Há dois momentos do jogo, um antes da expulsão, em que fomos a melhor equipa, fizemos um golo e podíamos ter feito mais, não permitimos grandes oportunidades ao Vizela. Depois, é justo dizer que na proporção da nossa entrega, também tivemos a felicidade e a sorte do jogo, sem dúvida nenhuma."

Quarto lugar está fechado? "Não está fechado. Nós fizemos 19 "clean sheets" [jogos sem sofrer golos], no ano passado fizemos 15. Como sabemos houve a venda de jogadores importantes, a aposta forte nos miúdos, a habituação aos ciclos quinta-feira/domingo, por exemplo, o Rodrigo Gomes não conseguiu recuperar de quinta-feira para hoje, por isso preciso de dois jogadores por posição. Temos menos três pontos que no ano passado e não é só olhar para cima ou para baixo, mas melhorar o que fizemos. Melhorámos nos 'clean sheets', na Liga Europa e vamos melhorar no campeonato também."

Sensações que retira para quinta-feira: "A equipa vai ter dias suficientes para recuperar, mais um dia faz toda a diferença, e vai apresentar-se a um nível superior do que hoje. Vai ser um jogo muito difícil e complicadíssimo, mas vamos a jogo para ganhar".