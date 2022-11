Dupla de reforços conquistou Artur Jorge: "Têm grande maturidade competitiva"

Sikou Niakaté e Simon Banza são os reforços minhotos com mais minutos somados até ao momento.

A defesa e o ataque do Braga têm cada vez mais as marcas dos franceses Niakaté e Banza. O central (emprestado pelo Guingamp) e o avançado (contratado ao Lens) conquistaram rapidamente o técnico Artur Jorge e, volvidos praticamente quatro meses de competição, são os reforços (entre os que chegaram no verão passado) com mais minutos somados, fazendo parte desse grupo o central Serdar Saatçi, o lateral Víctor Gómez, o médio Racic e o extremo Diego Lainez.

A célere afirmação da dupla gaulesa não surpreende Rui Almeida, técnico atual do Chamois Niortais (Ligue 2) e já com vários anos de ligação ao futebol francês. "Foram bem trabalhados na formação e o Banza até chegou a jogar na Ligue 1. Têm grande maturidade competitiva. O Banza já se tinha destacado em Portugal e o scouting do Braga fez o seu trabalho em relação ao Niakaté. São jogadores de perfil físico muito forte", comentou.