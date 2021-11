Duas baixas de peso para a viagem do Braga à Dinamarca

Matheus, por questões pessoais, e Al Musrati, devido a lesão, ficaram em Braga. Leonardo Ferreira, Gorby, Rodrigo Gomes e Roger foram chamados por Carvalhal

O Braga partiu esta tarde para a Dinamarca, onde vai defrontar o Midtjylland na quinta-feira, e Carlos Carvalhal ficou sem dois pesos-pesados. O guarda-redes Matheus, por questões pessoais, e o médio Al Musrati, devido a lesão, não seguiram viagem com a comitiva arsenalista.

Sendo dois dos jogadores mais utilizados pelo treinador esta época, há a expectativa de perceber o grau de influência que estas ausências poderão ter no rendimento da equipa.

Em relação a Al Musrati, o médio sofreu um toque no joelho direito no jogo com o Santa Clara e, mesmo não se tratando de uma lesão grave, o departamento médico entendeu que o jogador não tinha condições de ser utilizado na quinta-feira, sobretudo para não agravar o problema.

Em sentido inverso, há a registar quatro presenças de jogadores da formação na lista de convocados. Leonardo Ferreira (guarda-redes), Gorby (médio-defensivo) e Rodrigo Gomes e Roger (ambos extremos) foram chamados por Carvalhal.

A convocatória completa é a seguinte:

Tiago Sá, Hornicek e Leonardo Ferreira (guarda-redes); Fabiano, Yan Couto, Paulo Oliveira, Diogo Leite, Bruno Rodrigues, Raul Silva e Moura (defesas); Lucas Mineiro, Castro, Gorby, André Horta, Piazon e Chiquinho (médios); Iuri Medeiros, Ricardo Horta, Galeno, Rodrigo Gomes, Roger, Vitinha, Abel Ruiz e Mario González (avançados).