Domingos recorda aflição antes da estreia no acesso à Champions: "Não tínhamos guarda-redes..."

A pouco mais de uma semana do primeiro jogo contra os sérvios do Backa Topola, O JOGO convidou Domingos Paciência, então treinador do Braga, a contar como foi a estreia na fase de qualificação da Liga dos Campeões. A 28 de julho de 2010, faz esta sexta-feira 13 anos, os minhotos venceram em casa o Celtic por 3-0, resultado que deu margem para absorver o impacto da derrota depois em Glasgow, por 2-1.