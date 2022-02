Dois jogos de suspensão para André Horta

Médio do Braga foi expulso, no jogo com o Paços de Ferreira, inconformado com uma falta marcada ao contrário. Insultos ao árbitro assistente valeram-lhe o vermelho directo.

O cartão vermelho direto exibido pelo árbitro Gustavo Correia a André Horta, na última jornada, custará dois jogos de castigo ao médio do Braga. Substituído aos 55 minutos do jogo caseiro com o Paços de Ferreira, foi expulso, aos 71', quando estava no banco de suplentes e saltou a protestar um lance de Maracás com Vitinha: o central empurrou o atacante bracarense e a falta foi marcada ao contrário.

No relatório do árbitro ficou o registo de ofensas ao árbitro assistente. André Horta falha os jogos com Tondela e Santa Clara e terá de pagar ainda multa de 1301 euros.