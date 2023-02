Do Águias do Alvite ao Marselha, Vitinha fez história pelo Braga

Vitinha oficializado como reforço do Marselha até 2027

Vitinha assinou um contrato de quatro épocas e meia com o Marselha, até 2027, numa transferência recorde do Braga que pode ascender aos 32 milhões de euros (ME)

Os dois clubes oficializaram a ida de Vitinha para o terceiro classificado da Ligue 1, com o Sporting de Braga a revelar que os 32 ME são referentes a 100 por cento dos direitos sobre o jogador e que garante 10 por cento da mais-valia em futura transferência de Vitinha e ainda o direito de recompra dos direitos do avançado por 60 ME, acrescida de 10 por cento da mais-valia em futura transferência, tal como fonte ligada ao processo já tinha adiantado hoje à agência Lusa.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o emblema minhoto revela que a transferência do avançado vai render 32 ME, sendo que "25 ME correspondem ao valor fixo e o remanescente ao valor máximo a pagar a título de quantias condicionadas (bónus) estando, no entanto, também garantido o pagamento do valor mínimo de 7.000.000,00€ (sete milhões de euros) a tal título caso a 30 de Setembro de 2026 as condições inerentes aos bónus ainda não se tenham verificado".

O internacional luso sub-21, de 22 anos, que esta temporada assinou 13 golos em 27 jogos pelos minhotos, é o novo número 9 dos marselheses, que estão atualmente a cinco pontos do Paris Saint-Germain, líder da Ligue 1.

Esta é a maior transferência de sempre dos bracarenses, em termos globais, um milhão a mais do montante pago pelo Barcelona por Francisco Trincão e dois acima da cláusula de rescisão do avançado que agora sai para França e que recebeu ainda propostas do Southampton, Brighton e Crystal Palace.

Natural de Cabeceiras de Basto, Vitinha começou a jogar futebol no Águias do Alvite e chegou ao Sporting de Braga em 2017/18, para reforçar a equipa de juniores.

Em duas épocas na equipa principal, marcou 28 golos em 67 jogos, conhecendo agora a primeira experiência no estrangeiro, pela porta da Ligue 1.

O ponta de lança internacional sub-21 conta no currículo com uma Taça de Portugal, conquistada em 2020/21.