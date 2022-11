Djaló: "Vamos para a Conference com a mesma mentalidade da Liga Europa"

O médio espanhol marcou um dos golos da vitória do Braga sobre o Malmo (2-1), insuficiente para evitar a queda dos minhotos para a Conference League.

O Braga venceu esta quinta-feira na receção ao Malmo (2-1), em jogo da última jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Álvaro Djalo foi o autor do segundo golo bracarense e, após a partida com os suecos, garantiu que, apesar da queda para a Conference League, o Braga vai manter a mesma "mentalidade".

"Tento sempre fazer golos, assistências e contribuir para a equipa. Graças a deus, hoje fui feliz e temos de celebrar a vitória. A Conference League é uma boa competição e vamos para lá com a mesma mentalidade da Liga Europa, queremos chegar o mais longe possível", assumiu, na zona de entrevistas rápidas.

Fruto da vitória do Union Berlim diante do Saint-Gilloise (1-0), os minhotos acabaram no terceiro lugar do grupo D, sendo relegados para o play-off de acesso aos oitavos de final da Conference League.