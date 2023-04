"Disse a Bruma que o Braga é muito bom, que ia voltar à forma dele"

Iuri Medeiros, extremo de 28 anos, que cumpre terceira época em Braga, viu o clube arsenalista investir em janeiro num dos grandes aliados do Sporting, um amigo que conserva até hoje. Ambos eram apontados como estrelas futuras dos leões.

"Não estava com Bruma há muito tempo, foi uma honra encontrar um colega de tantos anos na academia. Ligou-me, tivemos uma conversa longa, perguntou-me sobre o Braga, avisei que era um clube muito bom, que ia voltar à forma dele. É um excelente jogador", elogiou no podcast do Braga "Pod Next". "Para ele está sempre tudo bem, gosta de brincar, juntos estamos sempre nas brincadeiras. É um bom amigo que espero ter para o resto da vida", argumentou, falando ainda de outros companheiros, destacando primeiramente a harmonia com os irmãos. "Tenho uma grande química de jogo com o Ricardo e o André Horta", notou, citando as "duras" de Castro. "É muito competitivo e muito importante para todos no balneário", disse, não negando um tributo a Tiago Sá, um baluarte da formação do clube.

"É uma grande pessoa, ele até parece mais velho do que eu. Conhece muito bem o clube, sabe tudo. Emociona-se muito quando as coisas não correm, até chora. Quando é preciso fala ao intervalo. E se virmos que é alguém que não tem muitos minutos, não era fácil ter esta postura", revelou Iuri Medeiros.