Ricardo Horta, capitão do Braga

Redação com Lusa

Declarações de Ricardo Horta, capitão do Braga, após a goleada sofrida em casa, por 4-0, com a Fiorentina, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Conference League.

Análise: "Jogámos contra uma grande equipa, sabíamos que íamos ter uma eliminatória difícil. Após uma primeira parte equilibrada, acabámos por sofrer um golo de lançamento lateral, que nos dificultou muito o jogo. Na segunda parte, tentámos reagir, até entrámos bem, mas a expulsão [de Tormena] acaba com a nossa estratégia e foi o somar de golos da Fiorentina."

Eliminatória: "Um resultado de 4-0, e ainda jogar fora [a segunda mão], diria que quase que era preciso um milagre para virar a eliminatória, mas vamos ver o jogo lá, para já, temos um jogo com o Arouca, que é o mais importante."

Terceira goleada sofrida depois de dois 5-0 com o Sporting: "Não há desligar, são circunstâncias do jogo. Estava equilibrado, sofremos ao minuto 45 e depois há a expulsão e levámos mais golos. São coisas do futebol, não podemos ver a época por estes três jogos. Se nos dissessem que vamos vencer 13 jogos e perder um eu assinava já por baixo. É assim o futebol, tem altos e baixos, temos de nos levantar já no domingo frente ao Arouca."

Esteve ausente por lesão: "Estava com uma lesão difícil de recuperar, mas senti-me bem."