Alexandre Carvalho criticou o facto de não ter sido assinalado um penálti no Benfica-Braga e foi agora suspenso por 45 dias, com uma multa de 6500 euros.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol suspendeu Alexandre Carvalho, diretor de comunicação do Braga, por 45 dias e aplicou uma multa no valor de 6500 euros, devido a um comentário realizado nas redes sociais a respeito da arbitragem do Benfica-Braga, da segunda volta da I Liga.

Na altura, o porta-voz dos arsenalistas criticou a decisão de não assinalar um alegado penálti de Grimaldo sobre Ricardo Horta. "Ter a coragem de não assinalar este penálti é andar a brincar ao futebol. Parabéns a todos os envolvidos", escreveu.