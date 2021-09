Diogo Leite pode ganhar a esquerda e aponta à estreia oficial pelo Braga

Central cedido pelo FC Porto foi testado por Carvalhal na posição ocupada por Sequeira

A estreia de Diogo Leite, plausível já na próxima jornada, frente ao Paços de Ferreira, deverá verificar-se sobre a esquerda da habitual defesa a três do Braga. No particular com o Villarreal, disputado em Espanha, o central emprestado pelo FC Porto alinhou de início precisamente sobre esse lado e não acusou grandes dificuldades, apesar de ter exagerado em algumas entradas duras no começo da partida, acabando por ser advertido pelo árbitro.

À margem disso, integrou-se facilmente na estrutura defensiva dos bracarenses e soube tirar partido do facto de ser esquerdino, o que lhe permitiu, ainda no FC Porto, somar alguns jogos como lateral. Os testes vão prosseguir durante esta semana e, caso a disponibilidade de Sequeira (a recuperar de um problema muscular) continue a levantar dúvidas, não espantará se Carvalhal apostar em Diogo Leite no regresso do campeonato.

Desde que Sequeira se tornou numa baixa por lesão, a esquerda da defesa tem sido marcada, de resto, por alguma alternância. Raul Silva foi a primeira solução improvisada por Carvalhal, mas nunca se afirmou como opção definitiva ao longo dos jogos e, já no recente dérbi minhoto, diante do rival V. Guimarães, até foi Tormena (habitual à direita) a fazer a posição, por troca direta com Paulo Oliveira. Já Raul Silva surgiria ao meio, como principal referência do sector mais recuado.

Por tudo isto, a defesa do Braga é nesta altura um curioso enigma, sendo seguro, porém, que Diogo Leite conta, de facto, para o treinador dos bracarenses, sendo mais provável a estreia deste como titular em Paços de Ferreira do que o médio-ofensivo Chiquinho, cedido pelo Benfica.