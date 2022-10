Diego Lainez nos pré-convocados do México para o Mundial'2022

Apesar da pouca utilização nos arsenalistas, Lainez, que apenas fez oito jogos (dois a titular), pode vir a ser chamado para o Mundial do Catar, no qual o México está no Grupo C, com Argentina, Arábia Saudita e Polónia.

Diego Lainez, do Braga, integrou esta quarta-feira a lista de 31 pré-convocados do selecionador do México, o argentino Gerardo Martino, para o Mundial'2022.

Na lista estão também Jesus Corona, ex-jogador do FC Porto, e Andrés Guardado, que estão a recuperar de lesão, tal como Raúl Jiménez, ex-Benfica, que também integra o lote de pré-convocados.

Gerardo Martino vai divulgar a 14 de novembro a lista definitiva de 26 convocados para o Mundial'2022, que se disputa de 20 de novembro a 18 de dezembro.