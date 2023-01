Diego Lainez não é opção no Braga e será devolvido ao Bétis

Mexicano é pretendido no país natal.

A aventura de Diego Lainez ao serviço do Braga precipita-se para o fim. O internacional mexicano deixou de ser utilizado com regularidade pelo técnico Artur Jorge e, por isso, a sociedade desportiva já entrou em contacto com o Bétis de Sevilha no sentido de abreviar o empréstimo, que, recorde-se, contempla uma opção de compra do passe no valor de sete milhões de euros.

Essa cláusula já não será acionada, devendo Lainez receber luz verde para regressar a Espanha ainda este mês.

No México, vários clubes acenam ao jogador, de 22 anos.