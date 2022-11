Diego Lainez envolvido em novela mexicana

A titularidade do avançado na Taça da Liga, à mesma hora que o México perdia com a Argentina, embalou novo ataque a Tata Martino.

A ausência de Diego Lainez da lista de convocados elaborada pelo selecionador Gerardo Martino para o Mundial do Catar virou uma autêntica novela mexicana. O bracarense merece sempre muita atenção da Imprensa daquele país e a titularidade no jogo de sábado, com o Trofense, a contar para a primeira jornada da Taça da Liga, ajudou a compor o último episódio.