Destino traçado: Sporar deixa o Braga no final da época e abre vaga no ataque

Salários elevados de Andraz Sporar, que serão integralmente suportados pelo Sporting até ao fim da época, utilização pontual e afirmação de Abel Ruiz fazem o Braga procurar outra opção.

Apontado como alvo do Trabzonspor pela Imprensa turca, Andraz Sporar deixará o Braga no fim da época, altura em que termina o empréstimo do jogador do Sporting. O internacional esloveno não está a conseguir impor-se (voltou ao banco de suplentes na partida com o Rio Ave) e tem um salário incomportável para a realidade dos minhotos, pelo que a sociedade desportiva não acionará a opção de compra do passe, fixada em 7,5 milhões de euros, e até já procura no mercado uma nova opção para o ataque, que se juntará a Abel Ruiz, Rui Fonte e Vítor Oliveira, não havendo para já certezas quanto ao regresso de Guilherme Schettine, cedido ao Almería.

A devolução do avançado é subscrita por Carlos Carvalhal, que tem dado mais tempo de jogo a Ruiz, com o espanhol a corresponder com golos e boas exibições, e de certo modo já estava há muito prevista. É que Sporar aufere acima de 1,2 milhões por época e só chegou à Pedreira no mercado de inverno, no âmbito da transferência de Paulinho (rendeu 16 milhões de euros por 70% do passe), na condição de que o Sporting ficasse responsável pelo pagamento integral dos salários.

O futuro de Sporar voltará a estar nas mãos do clube de Alvalade, mas uma eventual venda também será negócio para o Braga, conforme ficou acordado na mesma altura, com o clube minhoto a garantir "um direito de vitrine mínimo de 10%, que poderá chegar a 15% conforme o valor de uma futura transferência" na janela do mercado de verão.

O rendimento do ponta de lança tem sido, de resto, pouco consistente. Em 14 jogos pelos bracarenses, apenas faturou diante do Vitória de Guimarães e Farense, sempre como suplente utilizado, ganhando maior notoriedade na partida disputada no Estádio de São Luís, em Faro, por ter assinado aos 90"+1" o golo do triunfo.

Como prémio, teve a oportunidade de alinhar de início na partida seguinte, frente ao Belenenses, e acabaria substituído na segunda parte por Ruiz, numa altura em que Carvalhal tentava tudo para evitar um empate.