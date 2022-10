Desilusão em termos ofensivos: poder de fogo do Braga mal se viu em Berlim

A defesa do Union Berlin não concedeu grandes espaços aos jogadores bracarenses. Minhotos apenas somaram cinco remates frente ao Union, que respondeu com 14. Muito abaixo da média de 15,53.

O Braga desiludiu em termos ofensivos na penúltima jornada do grupo D da Liga Europa, frente ao Union Berlin. Perante a obrigação de ganhar para assegurar, pelo menos, o segundo lugar, com direito a participação no "play-off" de apuramento para os oitavos de final, esperava-se que a equipa de Artur Jorge se apresentasse bastante audaz na frente, mas o atual líder da Bundesliga revelou-se um duro obstáculo e as oportunidades escassearam.

Em todo o jogo, os minhotos apenas somaram cinco remates (contra 14 do Union), sendo este o pior registo ofensivo da época, muito aquém da média de 15,53 disparos por jogo. No entanto, a produção minhota esteve em linha com o rendimento de boa parte dos adversários dos berlinenses na Bundesliga: Wolfsburgo (dois remates), Colónia e Hertha (cinco) e Estugarda e Leipzig (seis). Só Bayern, Eintracht e Schalke chegaram aos dois dígitos em remates à baliza do Union.