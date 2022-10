"Desgaste? Não há desculpas, preparamos a equipa para competir ao mais alto nível"

Declarações de Artur Jorge, treinador do Braga, após a vitória por 1-0 no terreno do Gil Vicente, este domingo.

Eficácia: "Entrámos fortes, porque pensámos que esse teria de ser o caminho para sairmos daqui vencedores. No início tentámos dominar encostar o adversário próximo da sua grande área. Criámos oportunidades, mas não fomos eficazes. Se isso tivesse acontecido, teríamos sido capazes de ter um maior domínio e controlo do jogo ara não sofrer, como sofremos, na parte final. Mérito também para a forma como soubemos sofrer."

Reação gilista: "A primeira parte foi claramente dominada por nós, estivemos grande parte do tempo no meio-campo do adversário, que não teve nenhuma oportunidade. Na segunda parte o Gil equilibrou mais o jogo. Senti também que a equipa se ressentiu do esforço que teve do jogo de quinta-feira, mas demos uma resposta tremenda e vencemos, que era o objetivo principal. Estamos satisfeitos pela forma como conseguimos ganhar."

Desgaste físico: "Vamos acabando por sentir o desgaste físico. Lembro que jogámos quinta-feira, em Berlim, e nos próximos 18 dias vamos ter seis jogos. Vamos jogar de três em três dias e isso causa algum desgaste. Temos pouco tempo para treinar, é mais para recuperar. Mas isso nunca será desculpa para os nossos resultados. Preparámos o plantel para estarmos ao mais alto nível. Estão todos preparados para fazer face às exigências da competição."

Segundo lugar: "Estou muito satisfeito pelo segundo lugar, pelo que fizemos e por partilhar esta vitória com os meus adeptos que aqui estiveram e que marcaram presença em grande número. É também para eles que jogamos e lutamos. Hoje lutámos e ganhámos juntos. É isso que queremos fazer em todos os jogos, tendo a atitude que tivemos em Barcelos."